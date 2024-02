Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 startet mit Verlusten

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,31 Prozent tiefer bei 17 752,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,043 Prozent stärker bei 17 815,32 Punkten in den Handel, nach 17 807,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 746,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 836,88 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 16 832,92 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.11.2023, den Wert von 15 817,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 12 687,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,31 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18 041,45 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 4,76 Prozent auf 137,89 USD), JDcom (+ 3,28 Prozent auf 23,90 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,25 Prozent auf 22,24 USD), Moderna (+ 3,20 Prozent auf 88,70 USD) und Lucid (+ 2,75 Prozent auf 3,55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Alphabet A (ex Google) (-3,68 Prozent auf 140,57 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,55 Prozent auf 141,91 USD), Cisco (-3,12 Prozent auf 48,71 USD), Datadog A (-1,84 Prozent auf 133,64 USD) und NVIDIA (-1,67 Prozent auf 726,64 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Cisco-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 277 494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,813 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at