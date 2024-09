Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Schlussendlich ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,31 Prozent aufwärts auf 3 652,06 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 116,011 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 3 605,03 Punkten in den Handel, nach 3 604,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 674,24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 605,03 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,39 Prozent nach oben. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 3 666,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, wies der ATX einen Stand von 3 595,90 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 19.09.2023, mit 3 177,70 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell IMMOFINANZ (+ 5,24 Prozent auf 24,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,95 Prozent auf 92,10 EUR), Wienerberger (+ 3,53 Prozent auf 31,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,37 Prozent auf 30,65 EUR) und AT S (AT&S) (+ 3,27 Prozent auf 20,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil EVN (-3,43 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (-2,57 Prozent auf 72,15 EUR), DO (-1,26 Prozent auf 141,40 EUR), Österreichische Post (-0,83 Prozent auf 30,05 EUR) und Telekom Austria (-0,82 Prozent auf 8,43 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 1 357 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 25,917 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,77 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at