Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der ATX Prime knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent stärker bei 1 788,65 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,022 Prozent stärker bei 1 785,78 Punkten, nach 1 785,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 792,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 784,19 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,499 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 02.04.2024, den Stand von 1 776,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 729,13 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 02.05.2023, den Wert von 1 610,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,35 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 1,55 Prozent auf 11,80 EUR), BAWAG (+ 1,33 Prozent auf 56,95 EUR), Erste Group Bank (+ 1,25 Prozent auf 44,42 EUR), Flughafen Wien (+ 1,19 Prozent auf 51,00 EUR) und Verbund (+ 1,12 Prozent auf 72,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-5,58 Prozent auf 43,15 EUR), Marinomed Biotech (-2,06 Prozent auf 16,65 EUR), OMV (-2,01 Prozent auf 43,78 EUR), Frequentis (-0,74 Prozent auf 26,80 EUR) und Raiffeisen (-0,63 Prozent auf 17,27 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 48 139 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 24,875 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Warimpex-Aktie präsentiert mit 2,93 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,19 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

