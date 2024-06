Donnerstagshandel in Zürich: SLI am Donnerstagnachmittag im Plus

Am Donnerstag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,51 Prozent fester bei 1 983,24 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,435 Prozent auf 1 981,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 973,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 980,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 989,19 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0,887 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Wert von 1 857,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, lag der SLI bei 1 880,66 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.06.2023, den Stand von 1 791,08 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,46 Prozent zu. Bei 1 989,19 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Temenos (+ 3,25 Prozent auf 58,75 CHF), Straumann (+ 1,94 Prozent auf 118,10 CHF), Logitech (+ 1,82 Prozent auf 90,62 CHF), Richemont (+ 1,67 Prozent auf 149,25 CHF) und SGS SA (+ 1,57 Prozent auf 83,90 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-6,80 Prozent auf 50,70 CHF), ams (-3,75 Prozent auf 1,36 CHF), Partners Group (-1,74 Prozent auf 1 186,50 CHF), Swisscom (-0,49 Prozent auf 504,50 CHF) und Schindler (-0,42 Prozent auf 235,20 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 582 097 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 258,488 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at