Donnerstagshandel in Zürich: SLI nachmittags mit Kursplus

Am Donnerstag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,84 Prozent höher bei 1 767,40 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,569 Prozent stärker bei 1 762,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 752,76 Punkten am Vortag.

Bei 1 770,57 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 748,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,357 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 18.12.2023, einen Stand von 1 782,35 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 18.10.2023, einen Stand von 1 661,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der SLI auf 1 766,47 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,221 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Richemont (+ 10,63 Prozent auf 116,60 CHF), Temenos (+ 4,23 Prozent auf 80,88 CHF), ams (+ 2,48 Prozent auf 1,98 CHF), Julius Bär (+ 2,10 Prozent auf 46,25 CHF) und Straumann (+ 1,80 Prozent auf 130,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Lindt (-1,88 Prozent auf 10 940,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,15 Prozent auf 293,30 CHF), Geberit (-0,92 Prozent auf 486,30 CHF), Nestlé (-0,64 Prozent auf 97,55 CHF) und Schindler (-0,64 Prozent auf 202,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 673 426 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,436 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

2024 präsentiert die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at