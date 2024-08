Donnerstagshandel in Zürich: SMI legt nachmittags zu

Am Donnerstag geht es im SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,77 Prozent auf 12 164,84 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,394 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,295 Prozent auf 12 107,48 Punkte an der Kurstafel, nach 12 071,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 063,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 188,49 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2,26 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 15.07.2024, den Wert von 12 279,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, stand der SMI noch bei 11 899,26 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 15.08.2023, den Wert von 10 985,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,90 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 434,03 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,31 Prozent auf 132,70 CHF), Partners Group (+ 2,28 Prozent auf 1 187,00 CHF), Alcon (+ 1,88) Prozent auf 82,16 CHF), Sika (+ 1,79 Prozent auf 256,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,74 Prozent auf 107,95 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Geberit (-1,97 Prozent auf 517,80 CHF), Swisscom (-0,66 Prozent auf 529,00 CHF), UBS (-0,23 Prozent auf 26,39 CHF), Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 4 160,00 CHF) und Roche (+ 0,28 Prozent auf 281,80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 403 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,326 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 6,08 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

