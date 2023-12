Donnerstagshandel in Zürich: SMI liegt nachmittags im Plus

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 11 208,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,261 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,796 Prozent auf 11 277,98 Punkte an der Kurstafel, nach 11 188,91 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 11 207,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 333,91 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, lag der SMI bei 10 715,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 098,32 Punkten gehandelt. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, bei 11 160,69 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,09 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 7,05 Prozent auf 270,40 CHF), Geberit (+ 5,87 Prozent auf 545,00 CHF), Richemont (+ 4,19 Prozent auf 124,35 CHF), UBS (+ 4,04 Prozent auf 26,02 CHF) und Sonova (+ 3,42 Prozent auf 272,30 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swiss Re (-3,95 Prozent auf 96,48 CHF), Roche (-2,24 Prozent auf 247,00 CHF), Novartis (-2,05 Prozent auf 84,93 CHF), Zurich Insurance (-1,90 Prozent auf 445,10 CHF) und Givaudan (-1,82 Prozent auf 3 406,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 562 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,16 Prozent.

Redaktion finanzen.at