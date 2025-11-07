ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Marktbericht 07.11.2025 09:29:52

Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 4 737,15 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,050 Prozent auf 4 737,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 735,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 736,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 742,56 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,357 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 749,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 467,40 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 4 319,22 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9,18 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 0,74 Prozent auf 157,60 CHF), SAP SE (+ 0,73 Prozent auf 219,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 541,40 EUR), Diageo (+ 0,48 Prozent auf 16,88 GBP) und Siemens (+ 0,48 Prozent auf 242,75 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-0,78 Prozent auf 52,18 GBP), AstraZeneca (-0,67 Prozent auf 127,48 GBP), UBS (-0,62 Prozent auf 30,59 CHF), HSBC (-0,59 Prozent auf 10,82 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,58 Prozent auf 5,53 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 550 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 351,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

07.11.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
07.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
06.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
