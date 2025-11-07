ASML NV Aktie
07.11.2025 09:29:52
Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind
Am Freitag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 4 737,15 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,050 Prozent auf 4 737,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 735,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 736,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 742,56 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,357 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 749,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 467,40 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 4 319,22 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9,18 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 0,74 Prozent auf 157,60 CHF), SAP SE (+ 0,73 Prozent auf 219,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 541,40 EUR), Diageo (+ 0,48 Prozent auf 16,88 GBP) und Siemens (+ 0,48 Prozent auf 242,75 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-0,78 Prozent auf 52,18 GBP), AstraZeneca (-0,67 Prozent auf 127,48 GBP), UBS (-0,62 Prozent auf 30,59 CHF), HSBC (-0,59 Prozent auf 10,82 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,58 Prozent auf 5,53 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 550 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 351,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index.
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.