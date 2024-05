Donnerstagshandel in Zürich: SMI nachmittags auf grünem Terrain

Am vierten Tag der Woche herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,06 Prozent höher bei 11 965,62 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,270 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 11 959,60 Punkte an der Kurstafel, nach 11 958,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 016,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 954,89 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,613 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, lag der SMI bei 11 469,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 496,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 484,90 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,12 Prozent zu. 12 050,29 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 48,94 CHF), Logitech (+ 1,60 Prozent auf 87,70 CHF), Sonova (+ 1,44 Prozent auf 295,70 CHF), Givaudan (+ 1,08 Prozent auf 4 222,00 CHF) und Swiss Life (+ 1,07 Prozent auf 623,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (-1,66 Prozent auf 93,48 CHF), Swisscom (-0,64 Prozent auf 494,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,41 Prozent auf 244,40 CHF), Novartis (-0,27 Prozent auf 92,91 CHF) und Partners Group (-0,20 Prozent auf 1 259,50 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 885 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,688 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at