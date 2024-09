Donnerstagshandel in Zürich: SPI schwächer

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,70 Prozent leichter bei 16 047,74 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,218 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,542 Prozent schwächer bei 16 074,02 Punkten, nach 16 161,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16 009,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 126,42 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,61 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der SPI 15 376,36 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, wies der SPI einen Stand von 16 141,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wurde der SPI mit 14 460,47 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,14 Prozent aufwärts. Bei 16 557,98 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell HOCHDORF (+ 93,15 Prozent auf 1,41 CHF), Relief Therapeutics (+ 61,20 Prozent auf 2,95 CHF), Curatis (+ 7,69 Prozent auf 7,00 CHF), GAM (+ 5,26 Prozent auf 0,18 CHF) und Orior (+ 4,12 Prozent auf 53,10 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Arundel (-15,86 Prozent auf 0,12 CHF), SHL Telemedicine (-7,69 Prozent auf 3,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,84 Prozent auf 7,90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,17 Prozent auf 0,28 CHF) und VAT (-4,63 Prozent auf 393,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 566 672 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,353 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,82 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

