Donnerstagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Am Donnerstag verbuchte der SPI via SIX zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,80 Prozent auf 14 535,04 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,002 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,315 Prozent fester bei 14 699,07 Punkten in den Handel, nach 14 652,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 531,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 724,87 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,442 Prozent. Vor einem Monat, am 11.12.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 528,06 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 11.10.2023, bei 14 434,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, stand der SPI bei 14 421,58 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Spexis (+ 19,31 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,14 Prozent auf 6,75 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,26 Prozent auf 8,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,12 Prozent auf 4,52 CHF) und Klingelnberg (+ 4,02 Prozent auf 16,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Addex Therapeutics (-12,67 Prozent auf 0,05 CHF), Komax (-10,98 Prozent auf 170,20 CHF), ASMALLWORLD (-7,30 Prozent auf 1,65 CHF), Idorsia (-6,72 Prozent auf 1,74 CHF) und AIRESIS (-5,56 Prozent auf 0,51 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 19 617 698 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,829 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

2024 präsentiert die Edisun Power Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at