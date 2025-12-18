Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Langfristige Performance
|
18.12.2025 10:03:28
SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an diesem Tag 2,13 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 694,836 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,84 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130 704,23 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 207,04 Prozent vermehrt.
Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 1,09 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!