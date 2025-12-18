Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 18.12.2025 10:03:28

SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Investment gewesen.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an diesem Tag 2,13 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 694,836 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,84 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130 704,23 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 207,04 Prozent vermehrt.

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 1,09 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)mehr Nachrichten