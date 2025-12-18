SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Investment gewesen.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an diesem Tag 2,13 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 694,836 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,84 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130 704,23 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 207,04 Prozent vermehrt.

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 1,09 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at