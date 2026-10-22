Dover Aktie

Dover für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853707 / ISIN: US2600031080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 13:00:31

Dover Corp Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Dover Corp (DOV) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $333.331 million, or $2.47 per share. This compares with $301.996 million, or $2.19 per share, last year.

Excluding items, Dover Corp reported adjusted earnings of $387.875 million or $2.88 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.5% to $2.233 billion from $2.077 billion last year.

Dover Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $333.331 Mln. vs. $301.996 Mln. last year. -EPS: $2.47 vs. $2.19 last year. -Revenue: $2.233 Bln vs. $2.077 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.60 To $ 10.75 Full year revenue guidance: 7 % To 8 %

NON-GAAP Values are Continuing Operations

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dover Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Dover Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dover Corp. 177,85 2,24% Dover Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen