Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in 3M-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der 3M-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die 3M-Anteile bei 92,53 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 1,081 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167,71 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 30.09.2025 auf 155,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 67,71 Prozent vermehrt.

3M war somit zuletzt am Markt 81,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at