Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in 3M-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

3M-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 100,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,994 3M-Aktien. Die gehaltenen 3M-Papiere wären am 23.12.2025 159,20 USD wert, da der Schlussstand 160,15 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,20 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für 3M eine Börsenbewertung in Höhe von 84,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at