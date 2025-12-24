Börse New York: Dow Jones letztendlich im Plus

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,60 Prozent fester bei 48 731,16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,927 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,251 Prozent schwächer bei 48 320,59 Punkten, nach 48 442,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 48 771,32 Punkte, das Tagestief hingegen 48 386,59 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,08 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 24.11.2025, einen Stand von 46 448,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 121,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 297,03 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,95 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4,64 Prozent auf 60,00 USD), Merck (+ 1,34 Prozent auf 106,45 USD), Walt Disney (+ 1,11 Prozent auf 114,48 USD), Goldman Sachs (+ 1,01 Prozent auf 910,78 USD) und Verizon (+ 1,00 Prozent auf 40,32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-0,32 Prozent auf 188,61 USD), Chevron (-0,01 Prozent auf 150,50 USD), Cisco (+ 0,00 Prozent auf 78,02 USD), Amazon (+ 0,10 Prozent auf 232,38 USD) und 3M (+ 0,12 Prozent auf 160,34 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 337 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,52 erwartet. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,85 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

