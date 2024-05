Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Caterpillar eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Caterpillar-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Caterpillar-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,313 Caterpillar-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.05.2024 33 077,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 350,72 USD belief. Mit einer Performance von +230,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 176,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at