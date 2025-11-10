Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 10.11.2025 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Chevron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Chevron-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 156,93 USD. Bei einem Chevron-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,637 Chevron-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Chevron-Aktie auf 155,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,78 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,22 Prozent.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 312,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chevron Corp.mehr Nachrichten