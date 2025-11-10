Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Chevron-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 156,93 USD. Bei einem Chevron-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,637 Chevron-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Chevron-Aktie auf 155,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,78 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,22 Prozent.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 312,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at