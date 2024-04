Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr bedeutet

Die Coca-Cola-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 62,84 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 159,134 Coca-Cola-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.04.2024 9 431,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,68 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich jüngst auf 257,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

