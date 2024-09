Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Nike-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94,04 USD. Bei einem Nike-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106,338 Nike-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.09.2024 auf 80,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 611,23 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 8 611,23 USD, was einer negativen Performance von 13,89 Prozent entspricht.

Insgesamt war Nike zuletzt 121,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

