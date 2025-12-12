Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Procter Gamble-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Procter Gamble-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 152,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,656 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (140,76 USD), wäre das Investment nun 92,32 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 92,32 USD entspricht einer negativen Performance von 7,68 Prozent.

Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 326,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at