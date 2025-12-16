NYSE-Handel Dow Jones in Rot

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,70 Prozent tiefer bei 48 075,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,892 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,367 Prozent auf 48 594,36 Punkte an der Kurstafel, nach 48 416,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 946,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 452,17 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47 147,48 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 45 757,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 717,48 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,41 Prozent zu. 48 886,86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 0,92 Prozent auf 207,40 USD), Walt Disney (+ 0,90 Prozent auf 111,48 USD), NVIDIA (+ 0,74 Prozent auf 177,60 USD), Procter Gamble (+ 0,43 Prozent auf 145,75 USD) und Honeywell (+ 0,23 Prozent auf 197,90 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Merck (-2,50 Prozent auf 97,75 USD), UnitedHealth (-2,40 Prozent auf 332,90 USD), Johnson Johnson (-2,29 Prozent auf 209,26 USD), Chevron (-1,80 Prozent auf 147,11 USD) und IBM (-1,76 Prozent auf 303,23 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 328 554 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,619 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,74 erwartet. Mit 6,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

