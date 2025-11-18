Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.11.2022 wurde die Sherwin-Williams-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 240,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hätte, hätte er nun 41,660 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Aktien wären am 17.11.2025 13 614,81 USD wert, da der Schlussstand 326,81 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,15 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 82,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at