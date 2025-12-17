Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Profitables Travelers-Investment?
|
17.12.2025 16:04:30
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Travelers-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Travelers-Anteile an diesem Tag 243,64 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Travelers-Aktie investierten, hätten nun 41,044 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Travelers-Anteile wären am 16.12.2025 11 886,80 USD wert, da der Schlussstand 289,61 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,87 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Travelers eine Börsenbewertung in Höhe von 64,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
