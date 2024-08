Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in 3M-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem 3M-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 132,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das 3M-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,200 3M-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2024 auf 125,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 426,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 3M belief sich zuletzt auf 68,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at