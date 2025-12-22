Amgen Aktie

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

Profitable Amgen-Anlage? 22.12.2025 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amgen-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Amgen-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Amgen-Aktie betrug an diesem Tag 220,99 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 0,453 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (327,38 USD), wäre das Investment nun 148,14 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,14 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 176,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

