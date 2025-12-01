Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Chevron Aktie

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

Investmentbeispiel 01.12.2025 16:04:14

Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chevron-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Chevron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Chevron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Chevron-Aktie an diesem Tag bei 92,48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Chevron-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,081 Chevron-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 151,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,42 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 304,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

