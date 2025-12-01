Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chevron-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Chevron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Chevron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Chevron-Aktie an diesem Tag bei 92,48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Chevron-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,081 Chevron-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 151,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,42 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 304,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

