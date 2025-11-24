Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Chevron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Chevron-Aktie betrug an diesem Tag 95,62 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Chevron-Aktie investiert hat, hat nun 104,581 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Chevron-Aktie auf 149,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 685,00 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 56,85 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Chevron eine Marktkapitalisierung von 302,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at