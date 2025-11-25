Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Dienstagmittag im Plus

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr 0,93 Prozent auf 46 877,96 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,848 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,207 Prozent tiefer bei 46 351,93 Punkten, nach 46 448,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 341,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46 881,82 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 207,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45 282,47 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 44 736,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 431,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 4,04 Prozent auf 104,46 USD), Nike (+ 3,10 Prozent auf 63,85 USD), Salesforce (+ 2,09 Prozent auf 231,56 USD), UnitedHealth (+ 1,94 Prozent auf 325,25 USD) und McDonalds (+ 1,93 Prozent auf 310,79 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-4,11 Prozent auf 175,05 USD), Chevron (-0,83 Prozent auf 148,50 USD), IBM (-0,43 Prozent auf 302,81 USD), Coca-Cola (-0,40 Prozent auf 72,30 USD) und Caterpillar (-0,33 Prozent auf 557,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 38 545 792 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat mit 8,57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

