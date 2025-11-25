Dienstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,16 Prozent höher bei 46 987,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,848 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,207 Prozent auf 46 351,93 Punkte an der Kurstafel, nach 46 448,27 Punkten am Vortag.

Bei 46 341,35 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47 029,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 47 207,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 282,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, notierte der Dow Jones bei 44 736,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,84 Prozent nach oben. Bei 48 431,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 4,07 Prozent auf 104,49 USD), Nike (+ 2,91 Prozent auf 63,73 USD), Salesforce (+ 2,57 Prozent auf 232,64 USD), Walmart (+ 2,54 Prozent auf 106,70 USD) und UnitedHealth (+ 2,04 Prozent auf 325,55 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-3,35 Prozent auf 176,44 USD), Chevron (-0,48 Prozent auf 149,03 USD), Coca-Cola (-0,39 Prozent auf 72,31 USD), IBM (-0,20 Prozent auf 303,50 USD) und Johnson Johnson (+ 0,48 Prozent auf 207,04 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 46 780 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,773 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at