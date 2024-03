Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Coca-Cola-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,608 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2024 auf 59,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,96 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 155,96 USD entspricht einer Performance von +55,96 Prozent.

Am Markt war Coca-Cola jüngst 257,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at