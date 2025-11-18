Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Coca-Cola-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2024 wurde die Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola-Anteile an diesem Tag 61,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,166 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 142,58 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 17.11.2025 auf 70,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,26 Prozent vermehrt.

Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 306,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at