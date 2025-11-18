Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Performance unter der Lupe
|
18.11.2025 16:04:26
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 18.11.2024 wurde die Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola-Anteile an diesem Tag 61,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,166 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 142,58 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 17.11.2025 auf 70,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,26 Prozent vermehrt.
Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 306,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
22:34
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:02