Coca-Cola Aktie
|61,49EUR
|0,10EUR
|0,16%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einem Treffen mit Top-Managern des Getränkeherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. In einem herausfordernden Umfeld für Konsumgüterproduzenten schlage sich das Unternehmen beeindruckend, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei neben anderen eine enge Zusammenarbeit mit den Abfüllern./rob/bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 79,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 71,11
|
Abst. Kursziel*:
11,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 71,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,68%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
18.11.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.11.25
|Coca-Cola-Aktie höher: Lohnerhöhung für Beschäftigte in Aussicht (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|A tale of two Christmas adverts: Coca-Cola vs John Lewis (Financial Times)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)