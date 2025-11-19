NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einem Treffen mit Top-Managern des Getränkeherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. In einem herausfordernden Umfeld für Konsumgüterproduzenten schlage sich das Unternehmen beeindruckend, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei neben anderen eine enge Zusammenarbeit mit den Abfüllern./rob/bek/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.