Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Home Depot-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Home Depot-Aktie bei 90,24 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hat, hat nun 110,816 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46 388,52 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 16.10.2024 auf 418,61 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 363,89 Prozent erhöht.

Home Depot wurde am Markt mit 412,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at