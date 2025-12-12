Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Honeywell-Anlage unter der Lupe
|
12.12.2025 16:04:07
Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Honeywell-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Honeywell-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 227,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,919 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Honeywell-Papiers auf 193,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 513,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,86 Prozent verringert.
Honeywell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 121,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywellmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Honeywell-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Honeywell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)