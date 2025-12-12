Honeywell Aktie

Honeywell-Anlage unter der Lupe 12.12.2025 16:04:07

Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Honeywell-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Honeywell-Einstiegs gewesen.

Das Honeywell-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 227,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,919 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Honeywell-Papiers auf 193,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 513,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,86 Prozent verringert.

Honeywell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 121,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

