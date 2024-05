Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: Über diese Dividende können sich Honeywell-Anleger freuen

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Honeywell-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell am 14.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 4,17 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5,04 Prozent an.

Honeywell- Dividendenrenditeanpassung

Das Honeywell-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 203,21 USD in den Feierabend. Honeywell weist für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,85 Prozent.

Gegenüberstellung von Honeywell-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Honeywell via NASDAQ um 10,27 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -7,78 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Honeywell-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Honeywell

Für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 4,43 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,18 Prozent steigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Honeywell

Die Dividenden-Aktie Honeywell gehört dem Dow Jones 30 Industrial an und ist an der Börse aktuell 132,957 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie Honeywell besitzt aktuell ein KGV von 24,77. 2023 setzte Honeywell 36,647 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 8,53 USD.

