Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JPMorgan Chase-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem JPMorgan Chase-Papier statt. Zur Schlussglocke waren JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag 97,17 USD wert. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,912 JPMorgan Chase-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 425,34 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Anteils am 28.10.2025 auf 305,36 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 214,25 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 841,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at