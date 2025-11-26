Walmart Aktie

Rentabler Walmart-Einstieg? 26.11.2025 16:04:10

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie gebracht.

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,61 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 19,759 Walmart-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Walmart-Aktie auf 107,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 114,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 111,42 Prozent gestiegen.

Der Walmart-Wert an der Börse wurde auf 829,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

