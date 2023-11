Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 01.11.2018 wurden Walmart-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Walmart-Anteile bei 100,58 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investierten, hätten nun 0,994 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,47 USD, da sich der Wert eines Walmart-Anteils am 31.10.2023 auf 163,41 USD belief. Damit wäre die Investition 62,47 Prozent mehr wert.

Walmart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 438,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at