Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Walt Disney-Performance
|
08.09.2025 16:04:12
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Walt Disney-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Walt Disney-Aktie bei 134,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 74,516 Walt Disney-Aktien im Depot. Die gehaltenen Walt Disney-Anteile wären am 05.09.2025 8 786,14 USD wert, da der Schlussstand 117,91 USD betrug. Mit einer Performance von -12,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Walt Disney betrug jüngst 212,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten
|
04.09.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
03.09.25
|Disney-Aktie: Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure' läuft in Hafen Mukran ein (dpa-AFX)
|
02.09.25
|Disney-Aktie rot: Abschied in Wismar - "Disney Adventure" sticht in See (dpa-AFX)
|
01.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
22.08.25
|Kaum Veränderungen: Dow Jones notiert zum Handelsstart um die Nulllinie (finanzen.at)
|
20.08.25
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.08.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Walt Disneymehr Analysen
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|100,48
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX legt im Montagshandel zu -- Wall Street uneins -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legt zum Wochenstart zu. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.