WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

Walt Disney-Performance 08.09.2025 16:04:12

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walt Disney-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Walt Disney-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Walt Disney-Aktie bei 134,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 74,516 Walt Disney-Aktien im Depot. Die gehaltenen Walt Disney-Anteile wären am 05.09.2025 8 786,14 USD wert, da der Schlussstand 117,91 USD betrug. Mit einer Performance von -12,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Walt Disney betrug jüngst 212,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com

