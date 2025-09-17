Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in 3M-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades 3M-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das 3M-Papier bei 119,70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 8,354 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2025 auf 156,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 307,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,74 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für 3M eine Börsenbewertung in Höhe von 83,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at