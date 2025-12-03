Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren 3M-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden 3M-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 143,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3M-Aktie investiert, befänden sich nun 0,695 3M-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der 3M-Aktie auf 171,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,24 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,24 Prozent angewachsen.

Insgesamt war 3M zuletzt 90,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at