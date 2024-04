Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 12.04.2019 wurde die Caterpillar-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 141,20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,708 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.04.2024 auf 371,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 263,44 USD wert. Damit wäre die Investition um 163,44 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 185,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

