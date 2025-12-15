Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Chevron-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Chevron-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 171,04 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 58,466 Chevron-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 149,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 769,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,31 Prozent verringert.

Insgesamt war Chevron zuletzt 302,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at