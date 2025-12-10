Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch gewinnt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,21 Prozent auf 47 660,51 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,246 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,345 Prozent auf 47 724,52 Punkte an der Kurstafel, nach 47 560,29 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 679,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 47 462,94 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,648 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 368,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45 490,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44 247,83 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 12,43 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 431,57 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 1,52 Prozent auf 231,38 USD), Caterpillar (+ 1,45 Prozent auf 602,95 USD), Nike (+ 1,33 Prozent auf 64,18 USD), Chevron (+ 0,92 Prozent auf 149,86 USD) und American Express (+ 0,80 Prozent auf 366,82 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Microsoft (-2,25 Prozent auf 480,93 USD), Home Depot (-1,56 Prozent auf 296,20 EUR), McDonalds (-1,18 Prozent auf 307,12 USD), IBM (-0,50 Prozent auf 308,92 USD) und UnitedHealth (-0,41 Prozent auf 322,28 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 589 528 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,872 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,56 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

