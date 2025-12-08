Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor einem Jahr gekostet

Am 08.12.2024 wurde die Chevron-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Chevron-Aktie bei 155,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Chevron-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,442 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 150,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 966,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,38 Prozent verringert.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 301,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at