Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Chevron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Chevron-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 163,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,129 Chevron-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 966,78 USD, da sich der Wert einer Chevron-Aktie am 28.03.2024 auf 157,74 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,32 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 292,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at