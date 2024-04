Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 245,158 Coca-Cola-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 209,61 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 29.04.2024 auf 62,04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52,10 Prozent.

Coca-Cola war somit zuletzt am Markt 266,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at