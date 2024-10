Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Coca-Cola-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,23 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hat, hat nun 231,321 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2024 auf 70,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 271,11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62,71 Prozent.

Coca-Cola wurde am Markt mit 300,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at