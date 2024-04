Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie betrug an diesem Tag 38,33 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,089 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 583,09 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 58,31 Prozent.

Der Marktwert von Coca-Cola betrug jüngst 264,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at